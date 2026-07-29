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JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Iran Terus Berulah, Amerika Siagakan 21 Kapal Perang di Timur Tengah

Rabu, 29 Juli 2026 – 12:55 WIB
Iran Terus Berulah, Amerika Siagakan 21 Kapal Perang di Timur Tengah - JPNN.COM
Kapal induk USS Gerald R. Ford milik Angkatan Laut AS (US Navy). Foto: Twitter/Warship_78

jpnn.com, WASHINGTON DC - Amerika Serikat mengerahkan lebih dari 20 kapal ke Timur Tengah untuk mendukung operasi militer yang sedang berlangsung di kawasan tersebut, kata Komando Pusat AS (CENTCOM) pada Selasa (28/7).

"Ada lebih dari 20 kapal yang beroperasi di seluruh wilayah Timur Tengah untuk mendukung operasi militer, termasuk penegakan ketat blokade tembok baja AS terhadap Iran," kata CENTCOM di platform X.

Selain itu, satu kapal komersial tambahan telah diperintahkan untuk mengubah arah pelayarannya sesuai dengan blokade angkatan laut tersebut, sehingga jumlahnya menjadi 18, lanjut CENTCOM.

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Namun, militer AS kembali melancarkan beberapa serangan terhadap Iran sejak 8 Juli. CENTCOM mengklaim bahwa hal ini merupakan respons terhadap tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Iran kemudian melakukan balasan dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS yang berada di Timur Tengah dan menuding AS melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump kemudian menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati oleh Iran tidak lagi berlaku. (ant/dil/jpnn)

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Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

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TAGS   perang Iran  Amerika Serikat  Kapal Perang  Timur Tengah  militer amerika  Iran 
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