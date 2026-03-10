Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional

Iran Tolak Gencata Senjata, Pengin Pihak yang Menyerang Diberi Pejalaran

Selasa, 10 Maret 2026 – 23:20 WIB
Iran Tolak Gencata Senjata, Pengin Pihak yang Menyerang Diberi Pejalaran
Ilustrasi perang. Ilustrator: Meta AI

jpnn.com - TEHRAN - Iran menolak gencatan senjata.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah menyetujui gencatan senjata sampai pihak yang menyerang diberi pelajaran.

Menurut dia, hal itu supaya pihak yang menyerang tidak lagi berpikir untuk mengulangi tindakan militer terhadap Tehran.

"Kami secara tegas tidak menginginkan gencatan senjata. Kami yakin bahwa agresor harus 'ditampar' agar ia belajar dari kesalahannya dan tidak pernah lagi memikirkan menyerang Iran kami tercinta," tulis Ghalibaf di platform media sosial X.

Menurut dia, Iran berniat memutus siklus "perang-negosiasi-gencatan senjata dan kemudian berperang lagi".

Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Tehran, yang menyebabkan kerusakan serta korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

AS dan Israel awalnya mengeklaim serangan mereka bersifat preemptif untuk menghadapi ancaman yang mereka anggap berasal dari program nuklir Iran.

Namun kemudian, mereka segera memperjelas bahwa melakukan serangan itu karena ingin melihat perubahan kekuasaan di Iran.

Iran menolak gencatan senjata sampai pihak yang menyerang mereka diberikan pelajaran..

Sumber ANTARA

