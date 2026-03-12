Iran Tolak Main di Piala Dunia 2026, Apa Skenario FIFA Berikutnya?

jpnn.com - Iran dikabarkan enggan berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Situasi geopolitik yang memanas membuat Team Melli menarik diri dari ajang empat tahunan itu.

Isu ini mencuat setelah Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali mengungkapkan sikap pemerintahnya terkait konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Serangan militer beberapa waktu lalu, yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, memicu kemarahan besar di dalam negeri.

Donyamali menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat Iran tidak mungkin ambil bagian dalam Piala Dunia.

"Bagaimana mungkin kami tampil di Piala Dunia, sementara rezim korup ini (AS) telah menghilangkan nyawa pemimpin kami," ucap Donyamali.

Pernyataan itu muncul hanya beberapa bulan sebelum turnamen dimulai.

Dengan waktu yang makin mepet, keputusan Iran berpotensi memunculkan persoalan baru bagi FIFA sebagai penyelenggara.