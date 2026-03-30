JPNN.com - Internasional

Iran Tuding Israel Jadi Penyebab Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Senin, 30 Maret 2026 – 16:10 WIB
Arsip - Prajurit TNI dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Kontingen Garuda Indobatt XXIII-R/UNIFIL membersihkan puing-puing dari badan jalan untuk membuka jalur distribusi logistik di Lebanon Selatan, Senin (4/11/2024). (ANTARA/HO-Penerangan Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-R/UNIFIL.)

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Melalui Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Negeri Para Mullah itu menganggap tewasnya anggota Kontingen Garuda (Konga) yang sedang dalam misi penjaga perdamaian tersebut tidak terlepas dari ulah keji Israel dengan dukungan penuh Amerika Serikat (AS)

“Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas wafatnya secara tragis seorang penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah UNIFIL,” demikian bunyi pernyataan yang diunggah ke Instagram itu.?

“Kami dengan tegas mengutuk tindakan keji ini, yang merupakan akibat langsung dari agresi berkelanjutan Israel, yang dilakukan dengan keterlibatan dan dukungan penuh dari Amerika Serikat,” imbuh pernyataan tersebut.

Iran menganggap aksi militer Israel yang menewaskan anggota TNI merupakan tindakan sengaja yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Menargetkan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman,” ujar Kedubes Iran di Jakarta.

