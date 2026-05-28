JPNN.com - Entertainment - Seleb

Irfan Hakim Banggakan Sapi Lokal untuk Kurban di Iduladha Tahun Ini

Kamis, 28 Mei 2026 – 23:16 WIB
Presenter Irfan Hakim memberikan keterangan saat proses penyembelihan hewan kurban di kediamannya di Bekasi, Kamis (28/6/2026). Foto: ANTARA/Farika Nur Khotimah

jpnn.com, KOTA BEKASI - Presenter Irfan Hakim menghadirkan berbagai jenis sapi kurban dari dalam dan luar negeri pada perayaan Iduladha di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Berbagai jenis sapi yang disiapkan Irfan tahun ini antara lain Brahman asal India, Belgian Blue dari Belgia, hingga sapi lokal Indonesia, seperti Peranakan Ongole (PO) dan sapi Pasundan.

“Jenis sapinya pun beda-beda. Dari mulai Brahman, Belgian Blue dari Belgia. Kalau Brahman itu dari India,” kata Irfan, Kamis (28/5).

Dia mengatakan kehadiran sapi lokal dalam kegiatan kurbannya merupakan bentuk dukungan terhadap peternak dalam negeri agar makin percaya diri mengembangkan kualitas ternak Indonesia.

Menurut Irfan, masyarakat juga perlu memberikan apresiasi terhadap sapi lokal yang dinilai memiliki kualitas baik dan tidak kalah dari sapi impor.

“Jangan apa-apa Limousin lagi, Simmental lagi. Yang lainnya juga perlu kita bangga juga,” ujarnya.

Selain menyiapkan sapi jumbo, Irfan turut membagikan kisah kedekatannya dengan salah satu sapi kurban bernama Popeye yang telah dirawat selama dua tahun sebelum disembelih di Bandung pada Iduladha tahun ini.

Dia mengaku memiliki ikatan emosional dengan sapi tersebut karena hampir setiap hari berinteraksi langsung sepulang bekerja.

Presenter Irfan Hakim hadirkan sapi kurban lokal dan impor pada Iduladha tahun ini.

