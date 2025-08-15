Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Irfan Hakim Kenang Momen bersama Mendiang Mpok Alpa

Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:10 WIB
Irfan Hakim. Foto: Instagram/irfanhakim75

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Irfan Hakim mengenang momen-momen terakhirnya bersama mendiang komedian Nina Carolin alias Mpok Alpa.

Dia menceritakan Mpok Alpa sosok yang ingin selalu tampil ceria dan menghibur orang lain, semasa hidup.

Sewaktu dirawat di rumah sakit, Irfan menyebut Mpok Alpa bahkan selalu menunjukkan respons positif setiap dijenguk olehnya dan Raffi Ahmad.

"Dia, pas kami datang saat itu kan, dia kondisi nggak sadar. Pas dengar suara kami, langsung dia bangun terus, 'Oh iya,' terus dia berusaha senyum," kata Irfan Hakim dengan nada haru, dikutip dari siaran langsung FYP, Jumat (15/8).

Irfan juga menceritakan momen saat menawarkan pisang goreng kepada Mpok Alpa, makanan yang sama-sama mereka sukai.

Meskipun dalam kondisi sulit makan, Mpok Alpa tetap menunjukkan antusiasme mendengar hadiah yang dibawakan Irfan.

"Kemarin pas gue terakhir ke sana, awal video call, kan dia susah makan. 'Mpok, mau apa, mau apa?' Aku bilang, 'Mpok, mau pisang goreng?' kan aku sama Mpok Alpa tuh sama-sama suka pisang goreng. 'Mau, mau.' Gue datang, (bawa) pisang goreng, terus dia dalam kondisi nggak sadar, bangun, senyum," ungkap.

Walaupun pisang gorengnya nggak dimakan, dia bilang, 'Iya, nanti ya dimakannya ya,' gitu," kenang Irfan.

