JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

IRGC Iran Klaim Hancurkan Pesawat AS yang Cari Pilot F-15

Minggu, 05 April 2026 – 20:02 WIB
Arsip foto - Rudal terlihat di situs rudal bawah tanah Garda Revolusi Iran di lokasi yang dirahasiakan di Teluk. Foto, diperoleh pada Jumat (8/1/2021). ANTARA FOTO/HO-WANA (West Asia News Agency)/IRGC/aa.

jpnn.com, MOSKOW - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeklaim menjatuhkan pesawat AS yang tengah melakukan misi pencarian pilot jet tempur F-15E yang sebelumnya ditembak jatuh di wilayah Isfahan Selatan, Minggu (5/4).

Stasiun televisi tersebut juga mengutip pernyataan dari pertahanan udara Iran yang mengeklaim telah mencegat dan menghancurkan pesawat tak berawak Hermes-900 milik Israel.

Pada Sabtu malam, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pesawat F-15E yang ditembak jatuh di Iran telah diselamatkan dan dalam keadaan aman. Dia menambahkan bahwa puluhan pesawat ikut serta dalam operasi tersebut.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk di Teheran, sehingga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Iran membalasnya dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

AS dan Israel awalnya mengeklaim serangan "pencegahan" mereka diperlukan untuk melawan ancaman yang dianggap berasal dari program nuklir Iran.

Tetapi mereka segera menegaskan bahwa mereka ingin membuat perubahan kekuasaan di Iran.(Sputnik/RIA Novosti/antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

