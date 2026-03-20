IRGC Peringatkan Warga di Timur Tengah: Segera Jauhi Pangkalan Amerika

Sabtu, 28 Maret 2026 – 02:00 WIB
jpnn.com - TEHRAN - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengingatkan kepada masyarakat di negara-negara Timur Tengah menjauhi tempat-tempat pasukan militer Amerika Serikat ditempatkan. Hal itu perlu dilakukan demi keselamatan.

"Jauhi area di mana pasukan Amerika berada, supaya tidak menjadi korban," demikian pernyataan IRGC yang disiarkan media nasional Iran, Jumat (27/3).

Korps militer Iran tersebut kemudian mengungkapkan rencananya untuk menemukan dan menghabisi personel militer AS yang memanfaatkan masyarakat sipil sebagai tameng. Mereka juga berkata bahwa pasukan Amerika "membunuh rakyat sipil Iran secara keji".

Pada 28 Februari lalu, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran, termasuk Tehran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.

Iran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer milik AS yang berada di seantero Timur Tengah.

Amerika dan Israel awalnya mengeklaim serangan tersebut diperlukan untuk menangkal ancaman dari program nuklir Iran, tetapi kemudian jelas bahwa mereka sebenarnya menginginkan pergantian kekuasaan di Iran. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

TAGS   irgc  Iran  Amerika  pangkalan AS  perang 
