Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

IRJ 2026, Rayakan Ramadan Lewat Seni Ilustrasi dan Desain

Senin, 09 Maret 2026 – 18:18 WIB
IRJ 2026, Rayakan Ramadan Lewat Seni Ilustrasi dan Desain - JPNN.COM
Perhelatan Illustrated Ramadhan Jakarta (IRJ) 2026 berlangsung mulai 6-15 Maret 2026 di SPAC8, ASHTA District 8, SCBD, Jakarta.. Foto: Tim IRJ 2026

jpnn.com, JAKARTA - Perhelatan Illustrated Ramadhan Jakarta (IRJ) 2026 akan berlangsung mulai 6-15 Maret 2026 di SPAC8, ASHTA District 8, SCBD, Jakarta.

Festival bagian dari ekosistem Jakarta International Creative Arts Festival (JICAF) tersebut hadir untuk mempromosikan seni dan kreativitas, yang berfokus pada dunia ilustrasi dan desain.

IRJ 2026 menawarkan pengalaman yang lebih terkurasi dan kontemplatif, melalui pendekatan visual modern yang relevan dengan kehidupan masyarakat urban di ibu kota.

Baca Juga:

Inisiator Illustrated Ramadhan Jakarta, Yoga Prathama menyatakan pembukaan IRJ sebagai momentum penting untuk memperluas cara publik memaknai Ramadan melalui medium visual.

Menurutnya, Ilustrasi dapat menjadi sarana komunikasi yang kuat dalam menyampaikan pesan-pesan positif.

"Melalui IRJ, kami ingin menunjukkan bahwa ilustrasi bisa menjadi jembatan antara tradisi dan ekspresi masa kini," kata Yoga Prathama di Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Yoga menyatakan, perayaan spiritual tidak harus selalu ditampilkan dalam bentuk visual yang seragam bagi semua orang.

Dia juga menekankan pentingnya keberagaman perspektif dalam menangkap nilai-nilai bulan suci.

Perhelatan Illustrated Ramadhan Jakarta (IRJ), merayakan bulan suci melalui seni ilustrasi dan desain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IRJ 2026  IRJ  Illustrated Ramadhan Jakarta  Ilustrator 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp