JPNN.com - Nasional - Humaniora

Irjen Agus Didampingi Kapolri Sambangi Dua Pesantren Besar di Jawa Timur

Senin, 25 Agustus 2025 – 13:55 WIB
Kapolri Jendera Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pejabat utama Polri mendatangi pondok pesantren di Jatim. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, TUBAN - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rangkaian kunjungan silaturahmi ke dua pesantren besar di Jawa Timur, yakni Pondok Pesantren Majma’al Bahroin Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang, serta Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi Polri dengan para ulama sekaligus memohon doa restu demi terjaganya keamanan, kedamaian, dan persatuan bangsa.

Di Ponpes Majma’al Bahroin, Kapolri menekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi antara umara dan ulama dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta merawat harmoni sosial.

“Ini bagian dari kegiatan kami untuk terus membangun silaturahmi, membangun hubungan antara umara dan ulama, sebagaimana juga amanat Bapak Presiden agar kita selalu menjaga kerukunan,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengajak ulama mendukung program strategis pemerintah dalam ketahanan pangan, swasembada, penguatan SDM unggul, serta pengelolaan sumber daya alam menuju Indonesia Emas 2045.

KH Muchammad Muchtar Mu’ti, pimpinan Ponpes Majma’al Bahroin, menyambut hangat kunjungan tersebut.

“Kami merasa bangga karena Kapolri hadir langsung ke pesantren ini. Doa kami agar Polri senantiasa diberi kekuatan dalam mengayomi masyarakat,” tuturnya.

Beberapa santri di pessntren tersebut mengaku terkesan dengan perhatian Kapolri kepada para pelajar yatim piatu yang diberikan bantuan.

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi sejumlah ponpes di Jatim.

TAGS   Kapolri  Kakorlantas  pondok pesantren  doa bersama  Irjen Agus Suryonugroho 
