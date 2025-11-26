Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Irjen Agus Diganjar Penghargaan Berkat Digitalisasi Layanan Publik

Rabu, 26 November 2025 – 00:47 WIB
Irjen Agus Diganjar Penghargaan Berkat Digitalisasi Layanan Publik - JPNN.COM
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menerima penghargaan berkat digitalisasi layanan publik. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menerima penghargaan kategori Tokoh Penggerak Digitalisasi Layanan Publik dan Keselamatan Lalu Lintas. Agus menyebut penghargaan itu sebagai bentuk motivasi bekerja ke depannya.

Irjen Agus mengucapkan terima kasih kepada detikcom atas penghargaan ini. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang senantiasa memberikan semangat dalam melakukan revitalisasi digital di Korlantas Polri.

"Kami sangat mengucapkan apresiasi kepada detik dan tentunya kami sangat terima kasih kepada Bapak Kapolri yang selalu memberi semangat untuk merevitalisasi digital sehingga Polri bisa melayani masyarakat dengan modern, adaptif, dan tentunya Polri akan selalu semangat karena motivasi daripada detikcom hari ini," tutur dia.

Baca Juga:

Agus menerima penghargaan ini karena telah melakukan transformasi digital di Korlantas Polri dengan meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan publik. Melalui aplikasi Digital Korlantas Polri, berbagai layanan seperti SIM, pajak kendaraan, dan data kendaraan dapat diakses dalam satu platform.

Mantan Wakapolda Jateng itu juga memperkuat E-TLE di banyak daerah untuk memastikan penegakan hukum lalu lintas yang objektif dan berbasis data. Berbagai inovasi seperti SIGNAL, SINAR, e-BPKB, dan ERI dinilai mempermudah masyarakat mengurus administrasi kendaraan secara daring.

Selain fokus pada teknologi, Irjen Agus menekankan pelayanan humanis. Korlantas dinilai berhasil mendukung program presisi dan visi Indonesia emas 2045.

Baca Juga:

Pemberian penghargaan digelar untuk memberikan apresiasi bagi yang berkontribusi nyata untuk Indonesia. Tahun ini, ajang penghargaan mengusung tema 'Apresiasi Karya Insan Nusantara, Merajut Indonesia Gemilang'.

Penghargaan ini ditujukan bagi individu, pelaku usaha, dan unsur pemerintah yang telah menorehkan prestasi serta memberi dampak signifikan bagi bangsa. (cuy/jpnn)

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho mendapatkan penghargaan berkat digitalisasi layanan publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kakorlantas  Irjen Agus Suryonugroho  Penghargaan  Pelayanan Publik 
BERITA KAKORLANTAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp