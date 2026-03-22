Irjen Agus Imbau Masyarakat Manfaatkan WFA Agar Arus Balik Tak Menumpuk

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengimbau para pemudik untuk memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada masa Lebaran 2026.

Dia menjelaskan kebijakan WFA tersebut bisa membantu agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dalam satu waktu.

Irjen juga menyebutkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bersama stakeholder terkait, polisi membagi masa arus balik menjadi dua tahap.

"Arus balik mungkin ada dua tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24 Maret. Yang kedua adalah tanggal 28 atau 29," jelasnya.

Dia menyarankan masyarakat memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang berlaku pada tanggal 26, 27, dan 28 Maret.

"Kami mengharapkan masyarakat tidak kembali pada tanggal 24 supaya tidak terjadi penumpukan. Silakan manfaatkan WFA, mungkin bisa kembali di tanggal 26 atau 27 Maret," imbaunya.

Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan pada puncak arus balik 24 Maret, Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah skenario manajemen lalu lintas. Salah satu yang disiapkan adalah penerapan sistem satu arah atau one-way.

"Pasti akan kami lakukan one-way nasional arus balik yang rencananya akan kami flag off pada tanggal 24 Maret sesuai arahan Bapak Kapolri," tegasnya.