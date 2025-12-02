Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Irjen Agus Meraih Penghargaan Sutami Award Berkat Pengamanan Infrastruktur PU

Selasa, 02 Desember 2025 – 10:06 WIB
Irjen Agus Meraih Penghargaan Sutami Award Berkat Pengamanan Infrastruktur PU - JPNN.COM
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menerima penghargaan Sutami Award 2025. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menghadiri ajang Sutami Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk apresiasi kepada para insan pembangunan yang berperan dalam kemajuan infrastruktur nasional, Senin (1/12).

Pada kesempatan itu, Agus mendapatkan penghargaan Sutami Award 2025 dalam Kategori pengamanan infrastruktur PU untuk nataru dan lebaran.

Agus mengatakan setiap menjalankan tugas adalah sebuah kehormatan, sehingga diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan.

Baca Juga:

“Yang jelas tugas itu adalah kehormatan. Kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci, dan hari ini kami mendapatkan Sutami Award dari Kementerian PU,” ujar Irjen Agus.

Dia juga menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi penyemangat bagi jajaran Polantas untuk terus menjaga keselamatan pengguna jalan dengan mengedepankan kolaborasi di lapangan.

“Tentunya kami bekerja bersama untuk memastikan jalan itu berkeselamatan. Ini menjadi motivasi untuk seluruh anggota polantas agar tetap mengedepankan kolaborasi di lapangan demi keselamatan dan terciptanya jalan yang berkeselamatan,” pungkas dia. (cuy/jpnn)

Baca Juga:

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menerima penghargaan Sutami Award 2025 berkat pengamanan infrastruktur PU.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sutami Award  Kakorlantas  Irjen Agus Suryonugroho  Penghargaan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp