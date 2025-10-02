Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Irjen Agus Minta Personel Polantas Wajib Terapkan Empat Prinsip Keadilan

Kamis, 02 Oktober 2025 – 12:36 WIB
Irjen Agus Minta Personel Polantas Wajib Terapkan Empat Prinsip Keadilan - JPNN.COM
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut bahwa program “Polantas Menyapa” tidak sekadar menjadi slogan.

Dia menyebut program itu merupakan sebuah gerakan nyata untuk menghadirkan polisi lalu lintas yang humanis, adil, dan dipercaya masyarakat.

Kakorlantas menekankan bahwa setiap personel polantas wajib menerapkan empat prinsip keadilan prosedural (procedural justice) dalam memberikan pelayanan maupun penindakan di jalan raya.

Prinsip tersebut adalah, pertama, memberi kesempatan bicara (voice). Setiap warga harus diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, keluhan, maupun penjelasan sebelum petugas mengambil keputusan.

Kedua, menunjukkan netralitas (neutrality). Petugas harus bersikap objektif dan profesional, mendasarkan tindakan pada fakta serta aturan, bukan kepentingan pribadi, ketiga, memperlakukan dengan rasa hormat. Interaksi dengan masyarakat harus dilakukan secara santun, menghargai martabat warga tanpa diskriminasi.

Keempat, menunjukkan niat baik. Setiap langkah polantas harus mencerminkan niat tulus untuk menolong, melindungi, dan menjaga keselamatan masyarakat di jalan raya.

Kakorlantas menegaskan penerapan prinsip ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polantas sekaligus menegaskan bahwa polisi lalu lintas hadir sebagai penolong, bukan sekadar penindak.

“Jadilah sosok penolong yang adil. Mari bersama wujudkan polantas yang Presisi dan selalu hadir untuk masyarakat,” pungkas dia. (cuy/jpnn)

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho meminta kepada polantas untuk menerapkan empat prinsip keadilan.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

