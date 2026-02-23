Irjen Agus: Mudik Aman, Keluarga Bahagia, Lebaran Makin Berkesan

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri menghadirkan tagline “Mudik Aman, Keluarga Bahagia” dalam menyambut arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menyebut tagline tersebut mengandung makna bahwa keselamatan dalam perjalanan adalah kunci utama menghadirkan kebahagiaan saat berkumpul bersama keluarga di hari raya. Tanpa keselamatan, kebahagiaan itu tidak akan sempurna.

Ajakan ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar seluruh jajaran Polri memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat serta memastikan pelaksanaan pengamanan mudik berjalan optimal, humanis, dan profesional. Tagline ini rencana akan diluncurkan pada 3 Maret 2026.

Dengan semangat “Mudik Aman, Perjalanan Nyaman, Lebaran Pun Makin Berkesan”, Irjen Agus mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan momen mudik sebagai perjalanan yang aman, tertib, dan penuh kesadaran. Dia menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama setiap pemudik.

Mudik bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi momentum sakral untuk mempererat silaturahmi. Karena itu, masyarakat diimbau mempersiapkan perjalanan secara matang, memastikan kondisi tubuh prima, kendaraan dalam keadaan laik jalan, serta melengkapi administrasi berkendara.

Kakorlantas juga mengingatkan pentingnya disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu dan arahan petugas, serta tidak memaksakan diri saat kelelahan. Polri bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas, pos pengamanan, dan pelayanan terpadu guna menjamin kelancaran arus mudik.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Ketertiban di jalan menentukan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mari kita wujudkan mudik yang aman agar keluarga bahagia dan Lebaran benar-benar berkesan,” ujar dia dalam siaran persnya, Senin (23/2).

Melalui sinergi antara petugas dan masyarakat, diharapkan arus mudik dan balik berjalan lancar, minim kecelakaan, serta menghadirkan suasana yang tertib dan penuh empati. Dengan demikian, semangat Mudik Aman, Keluarga Bahagia benar-benar terwujud di seluruh Indonesia. (cuy/jpnn)