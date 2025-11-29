Irjen Agus Mulai Cek Exit Tol Prambanan Hadapi Arus Mudik Nataru

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melakukan pengecekan pada exit tol Prambanan, Yogyakarta, Sabtu (29/11).

Kegiatan tersebut dilakukann dalam rangka memastikan kesiapan perjalanan mudik dan wisata pada momen Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan lancar.

"Saya menyusuri tol, berarti persoalan-persoalan di jalan tol berkaitan dengan jalur, baik berkaitan dengan rest area, ini tentunya kami mengevaluasi nataru yang lalu. Operasi Lilin masih jauh, tetapi skenario pengamanan itu sudah direncanakan dengan baik," kata Agus.

Kakorlantas juga menjelaskan terkait prediksi pergerakan arus kendaraan secara nasional sebesar 2,9 juta baik yang mengarah ke Sumatera hingga Trans Jawa. Selain itu pergerakan juga terbagi dalam beberapa jalur seperti tol, arteri, hingga penyeberangan.

Sementara arus balik diperkirakan mencapai 2,8 juta kendaraan hingga 4 Januari. Perbedaan angka dinilai wajar karena tidak semua pemudik kembali di masa operasi.

"Total alih secara nasional itu memang proyeksinya yang menuju ke Jawa dan menuju ke Sumatera itu sejumlah 2,9 juta, itu proyeksi. Proyeksi baliknya itu 2,8, itu dihitung sampai tanggal 4 Januari," ujar dia.

Terkait potensi kemacetan di sisi Prambanan menuju Yogyakarta, pihak kepolisian mengaku telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan telah berkolaborasi lintas wilayah untuk mengatur pertemuan arus tersebut.

"Termasuk juga problem pertemuan antara Prambanan yang akan masuk ke Jogja, ini sudah ada solusi nanti akan dibuang ke sebelah selatan, akan dibuang ke utara sehingga di Bogem itu tidak terjadi penumpukan. Pak Dirlantas (Polda DIY) sudah menjelaskan dan para kasat lantas akan kolaborasi sehingga penumpukan pertemuan arus itu nanti bisa dikelola," tutur dia.