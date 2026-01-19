Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Irjen Agus Perintahkan Jajaran Antisipasi Travel Dadakan Jelang Lebaran 2026

Selasa, 20 Januari 2026 – 00:51 WIB
Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam konferensi pers ETLE Jawa Barat di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (22/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri mengantisipasi potensi meningkatnya travel dadakan atau angkutan tidak resmi yang berisiko membahayakan keselamatan masyarakat pada arus mudik dan balik Idulditri 2026,

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa travel dadakan menjadi salah satu kerawanan utama kecelakaan lalu lintas setiap musim mudik.

Pasalnya, banyak kendaraan yang dioperasikan tanpa izin resmi, tidak melalui uji kelayakan, serta belum tentu memenuhi standar keselamatan.

“Setiap menjelang Lebaran, travel dadakan selalu bermunculan. Kendaraannya belum tentu laik jalan, tidak menjalani ramp check, bahkan sering mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Ini sangat berbahaya dan harus kita antisipasi bersama,” ujar Agus dalam siaran persnya Senin (19/1).

Kakorlantas menjelaskan risiko tidak hanya berasal dari kondisi kendaraan, tetapi juga dari faktor pengemudi.

Pengemudi travel ilegal kerap tidak melalui pemeriksaan kesehatan, bebas narkoba, serta tidak dibatasi jam kerjanya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan (fatigue) yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas, khususnya di jalur mudik jarak jauh.

Menghadapi Lebaran 2026, Korlantas Polri menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, antara lain peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap travel ilegal, pemeriksaan kendaraan penumpang non-reguler, serta penguatan ramp check terpadu bersama instansi terkait.

“Kami instruksikan Dirlantas dan Kasatlantas jajaran untuk meningkatkan pengawasan di jalur mudik, terminal bayangan, rest area, serta titik-titik keberangkatan penumpang. Koordinasi dengan Dishub, Jasa Raharja, dan pemerintah daerah juga terus kami perkuat,” ujar Agus

