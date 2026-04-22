Irjen Agus: Perkuat Sinergi Tiga Pilar Samsat, Hindari Konflik Demi Pelayanan Prima

jpnn.com, SEMARANG - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membuka secara langsung Rapat koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional T.A 2026 di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4).

Kakorlantas mengatakan sinergi dan kolaborasi dari tiga pilar antara Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Jasa Raharja harusterus ditingkatkan. Koordinasi yang selama ini telah berjalan dinilai perlu diperkuat agar menghasilkan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.

“Kami mengutamakan persepsi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri bahwa melayani masyarakat ini harus dengan ikhlas. Maka dari itu, kita harus urus bagaimana perkembangan Samsat khsusnya peningkatan perhatian terhadap masyarakat baik itu pembayaran pajak dan lainnya," kata Kakorlantas.

Selain itu, perkembangan era digital menuntut seluruh pihak untuk lebih adaptif dan responsif. Transformasi digital dinilai menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan zaman sekaligus memberikan perlindungan dan kemudahan layanan kepada masyarakat.

"Transformasi digital itu sebuah keniscayaan. Saatnya kami melayani masyarakat dengan digital. Tapi juga harus paralel dengan bagaimana bisa mengembangkan SDM, bagaimana bisa mengoperasikannya dengan baik," ujar dia.

Kakorlantas Polri menegaskan dukungannya terhadap seluruh upaya peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi. Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan di lapangan.

“Seluruh upaya ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan bangsa,” ucapnya.

Namun demikian, dia mengakui masih adanya persepsi di masyarakat terkait pelayanan yang dinilai belum sepenuhnya adaptif, kurang responsif, serta belum konsisten di beberapa daerah.