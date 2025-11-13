Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Irjen Agus: Reformasi Tata Kelola Samsat Berdampak pada Peningkatan PAD

Kamis, 13 November 2025 – 02:56 WIB
Irjen Agus: Reformasi Tata Kelola Samsat Berdampak pada Peningkatan PAD - JPNN.COM
Kegiatan Rakernis Ditregident Korlantas Polri. Dok: NTMC Polri.

jpnn.com, BANDUNG - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola samsat sebagai langkah strategis penyempurnaan pelayanan publik.

Hal itu dia sampaikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditregident Korlantas Polri yang mengusung tema “Revitalisasi Ditregident Korlantas Polri Mendukung Reformasi Polri” di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (12/11).

Menurut Teguh Narutomo, usia 50 tahun samsat, yang berdiri sejak 1975, menjadi momentum refleksi untuk melakukan pembaharuan menyeluruh dalam sistem pelayanan dan manajemen data.

Baca Juga:

“Sinkronisasi data antarinstansi hingga kini belum berjalan optimal. Sudah saatnya dilakukan reformasi tata kelola kesamsatan agar pelayanan publik semakin efisien dan kebijakan yang dilahirkan benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dia menambahkan reformasi di tubuh samsat harus diarahkan pada sistem yang transparan, efektif, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kebijakan yang pro-rakyat harus menjadi roh dari setiap langkah pembaruan tata kelola,” tegasnya.

Baca Juga:

Menanggapi hal tersebut, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menyampaikan bahwa Polri siap melaksanakan reformasi pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

“Usia 50 tahun menjadi momentum penting bagi Samsat untuk melakukan pembaruan signifikan di era digitalisasi. Kami dari Polri siap beradaptasi dan terus berbenah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wibowo.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut reformasi tata kelola samsat akan berdampak pada peningkatan PAD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Irjen Agus Suryonugroho  Korlantas Polri  Samsat  PAD 
BERITA IRJEN AGUS SURYONUGROHO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp