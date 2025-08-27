Irjen Agus Sebut 5 Pilar RUNK Sebagai Fondasi Keselamatan Lalu Lintas

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyumbang terbesar angka kematian dan luka berat di Indonesia.

Tidak jarang, setiap terjadi kecelakaan, masyarakat langsung menyalahkan aparat kepolisian. Padahal, upaya mengurangi angka kecelakaan bukan hanya tugas Polri, melainkan kerja bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ).

RUNK hadir dengan pendekatan terintegrasi melalui lima pilar utama yang menjadi kunci dalam menekan jumlah kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Agus mengatakan keselamatan lalu lintas tidak bisa dikerjakan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Melalui manajemen keselamatan jalan, seluruh pihak duduk bersama menyusun strategi komprehensif, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Banyak kecelakaan terjadi karena kondisi jalan yang kurang mendukung keselamatan. Pilar ini menekankan pentingnya perbaikan kualitas infrastruktur jalan, penyediaan rambu dan perlengkapan jalan, serta pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) untuk melindungi pelajar.

Teknologi kendaraan menjadi faktor penting dalam mencegah sekaligus meminimalkan dampak kecelakaan. Standar keselamatan kendaraan, baik aktif (misalnya sistem rem ABS, sabuk pengaman) maupun pasif (airbag, rangka pelindung), terus dikembangkan dan diwajibkan agar setiap kendaraan layak digunakan di jalan.

Menurut Irjen Agus, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan kecelakaan. Karena itu, penegakan hukum lalu lintas, pendidikan keselamatan, serta kampanye kesadaran publik terus digalakkan.