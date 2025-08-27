Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Irjen Agus Sebut 5 Pilar RUNK Sebagai Fondasi Keselamatan Lalu Lintas

Rabu, 27 Agustus 2025 – 17:25 WIB
Irjen Agus Sebut 5 Pilar RUNK Sebagai Fondasi Keselamatan Lalu Lintas - JPNN.COM
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyumbang terbesar angka kematian dan luka berat di Indonesia.

Tidak jarang, setiap terjadi kecelakaan, masyarakat langsung menyalahkan aparat kepolisian. Padahal, upaya mengurangi angka kecelakaan bukan hanya tugas Polri, melainkan kerja bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ).

RUNK hadir dengan pendekatan terintegrasi melalui lima pilar utama yang menjadi kunci dalam menekan jumlah kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Baca Juga:

Agus mengatakan keselamatan lalu lintas tidak bisa dikerjakan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Melalui manajemen keselamatan jalan, seluruh pihak duduk bersama menyusun strategi komprehensif, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Banyak kecelakaan terjadi karena kondisi jalan yang kurang mendukung keselamatan. Pilar ini menekankan pentingnya perbaikan kualitas infrastruktur jalan, penyediaan rambu dan perlengkapan jalan, serta pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) untuk melindungi pelajar.

Baca Juga:

Teknologi kendaraan menjadi faktor penting dalam mencegah sekaligus meminimalkan dampak kecelakaan. Standar keselamatan kendaraan, baik aktif (misalnya sistem rem ABS, sabuk pengaman) maupun pasif (airbag, rangka pelindung), terus dikembangkan dan diwajibkan agar setiap kendaraan layak digunakan di jalan.

Menurut Irjen Agus, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan kecelakaan. Karena itu, penegakan hukum lalu lintas, pendidikan keselamatan, serta kampanye kesadaran publik terus digalakkan.

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menyebut lima pilar RUNK menjadi fondasi keselamatan lalu lintas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kakorlantas  Irjen Agus Suryonugroho  RUNK  keselamatan lalu lintas 
BERITA KAKORLANTAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp