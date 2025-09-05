Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Irjen Agus Sebut Arus Tol Japek Meningkat 40,48 Persen Selama Libur Panjang Maulid Nabi

Jumat, 05 September 2025 – 14:31 WIB
Irjen Agus Sebut Arus Tol Japek Meningkat 40,48 Persen Selama Libur Panjang Maulid Nabi - JPNN.COM
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho bersama Dirjen Hubdat Kemenhub Aan Suhanan meninjau arus lalu lintas. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho bersama Dirjen Hubdat Aan Suhanan memantau pergerakan arus lalu lintas weekend di Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek.

Dalam kesempatan itu, Irjen Agus menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi sekaligus memberikan laporan terkini.

"Saya bersama Pak Dirjen Hubdat, memantau arus lalu lintas weekend ini, kami menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H," kata dia dalam siaran persnya, Jumat (5/9).

Baca Juga:

Menurutnya, lalu lintas sejak Kamis (4/9) malam hingga Jumat pagi terpantau cukup padat.

Bahkan di ruas KM 47 hingga KM 65 diberlakukan contraflow arah Jabodetabek untuk mengurai kepadatan.

“Dari 4 gerbang tol yang menuju Jabodabek, itu ada kenaikan 40,48 persen. Jadi ,cukup ada kenaikan signifikan untuk dilalui,” kata Irjen Agus.

Baca Juga:

Dia menambahkan Korlantas Polri bersama Dirjen Hubdat sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan rekayasa lalu lintas.

Irjen Agus juga memperkirakan arus padat kembali terjadi pada arus balik Minggu.

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menyebut ada peningkatan arus di tol japek pada libur panjang Maulid Nabi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Libur Panjang  Maulid Nabi  Korlantas Polri  Ditjen Hubdat  tol japek 
BERITA LIBUR PANJANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp