Irjen Agus Sebut Senyum Polantas Jadi Marka Utama Operasi Merdeka Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menyebut bahwa senyum polantas menjadi marka utama dalam pelaksanaan Operasi Merdeka Jaya untuk pengamanan HUT RI.

Perwira tinggi Polri itu menekankan bahwa pelayanan humanis menjadi kunci terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik vital ibu kota, Agus meminta setiap personel tetap semangat, loyal, dan profesional dalam bertugas.

“Indikator keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan RI adalah hadirnya masyarakat yang tumpah riang menandakan rasa gembira,” ujar dia kepada wartawan, Sabtu (16/8).

Selain menyiapkan pasukan untuk pengamanan, Polri juga sudah mengatur skema rekayasa arus lalu lintas pada Minggu, 17 Agustus 2025 mulai pukul 07.00 WIB di sekitar Istana Merdeka dan kawasan Monas.

Adapun rekayasa dilakukan secara situasional menyesuaikan rangkaian upacara hingga pesta rakyat.

Berikut ruas jalan yang berpotensi ditutup maupun dialihkan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI:

1. Jalan Medan Merdeka Utara

2. Jalan Medan Merdeka Barat (sisi timur)

3. Jalan Majapahit (sisi timur)

4. Jalan Ir. Juanda

5. Jalan Veteran Raya

Selain itu, pada malam harinya akan digelar karnaval dan pesta rakyat dengan lima panggung hiburan di Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, hingga Sampoerna Strategic.