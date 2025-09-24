Irjen Agus Suryonugroho Gagas Paguyuban Kakorlantas pada Masanya

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menggagas pembentukan paguyuban bertajuk “Kakorlantas pada Masanya”.

Ide ini muncul sebagai upaya menjaga kesinambungan silaturahmi, memperkuat jejaring kebersamaan, sekaligus melestarikan nilai-nilai luhur kepemimpinan di tubuh Korps Lalu Lintas Polri.

Paguyuban ini dirancang sebagai wadah berkumpulnya para mantan kakorlantas lintas generasi untuk tetap terhubung dengan pejabat aktif.

Lebih dari sekadar forum silaturahmi, “Kakorlantas pada Masanya” diharapkan menjadi ruang strategis dalam transfer pengalaman, pertukaran gagasan, hingga memberikan masukan yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan lalu lintas di masa depan.

“Setiap Kakorlantas pada masanya memiliki tantangan dan inovasi yang berbeda. Melalui paguyuban ini, kita ingin merawat kesinambungan, menghargai jasa para pendahulu, sekaligus mengambil pelajaran berharga bagi generasi penerus,” ujar Agus dalam siaran persnya, Rabu (24/9)

Paguyuban “Kakorlantas pada Masanya” memiliki beberapa manfaat strategis, antara lain, wadah silaturahmi dan kebersamaan antar mantan dan pejabat aktif; Transfer pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal menghadapi dinamika lalu lintas yang terus berkembang.

Think tank strategis yang dapat memberikan masukan obyektif dan visioner bagi Polri; pelestarian nilai dan sejarah kepemimpinan, sehingga setiap masa pengabdian tercatat sebagai legacy berharga.

Dengan terbentuknya paguyuban ini, Korlantas Polri berharap tercipta sinergi lintas generasi yang semakin solid. Hal ini akan memperkuat citra Korlantas sebagai institusi yang adaptif, presisi, dan selalu siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.