Irjen Agus Suryonugroho Minta Polantas Menjadi Pahlawan Keselamatan di Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran polantas di Indonesia. Hal itu disampaikan pada saat memimpin apel pagi di halaman Korlantas Polri, Senin (11/8).

Arahan tersebut sebagai respons atas sejumlah kejadian negatif yang viral di media sosial terkait penegakan hukum lalu lintas.

Agus menyoroti masih adanya oknum yang menindak pelanggar lalu lintas di tempat yang tidak semestinya, seperti menghentikan atau memeriksa kendaraan ketika lampu lalu lintas menyala merah.

Dia menyebut praktik yang keliru itu dinilai mencederai upaya membangun citra positif kepolisian dan harus segera dihentikan.

“Mari menjadi pahlawan-pahlawan keselamatan di jalan. Senyum polisi adalah marka utama lalu lintas. Kultur sekarang berbeda dengan yang dulu, dan kami harus sejalan dengan perubahan itu,” ujar Agus dalam siaran persnya, Senin.

Dia menekankan bahwa polantas adalah wajah pertama Kepolisian yang dilihat masyarakat. Setiap perilaku di lapangan akan mencerminkan kualitas dan integritas institusi secara keseluruhan.

“Jangan sampai tindakan yang melenceng membuat citra Polri jatuh. Polri harus hadir dengan sikap profesional, humanis, dan mengutamakan keselamatan. Penegakan hukum harus mendidik, bukan menimbulkan rasa takut yang salah,” ujar dia.

Arahan ini menjadi penegasan bahwa tugas polantas bukan hanya menertibkan lalu lintas, tetapi juga menumbuhkan budaya tertib melalui pelayanan yang tulus, edukasi, dan teladan yang baik di jalan. (cuy/jpnn)