Irjen Agus Suryonugroho Sebut Polda Jatim Barometer ETLE Nasional

jpnn.com, SIDOARJO - Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Iwan Saktiadi menyampaikan bahwa pelaksanaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayahnya berjalan baik dan menunjukkan peningkatan kinerja signifikan.

Hal ini disampaikannya saat mendampingi Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dalam kunjungan kerja di Polresta Sidoarjo, Senin (20/10), terkait pengoperasian ETLE di wilayah hukum Polda Jatim.

“Polda Jawa Timur terus berupaya meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE. Dari sisi jumlah perangkat maupun capaian penegakan hukum, pelaksanaan ETLE di Jatim menunjukkan hasil positif dan terus berkembang,” ujar Iwan.

Dirlantas menjelaskan hingga saat ini jumlah perangkat ETLE yang tergelar di wilayah Polda Jatim berdasarkan data Website ETLE Nasional Presisi V2 tercatat sebanyak 204 unit, terdiri dari 145 ETLE statis, 51 ETLE mobile, 7 ETLE handheld, dan 1 ETLE WIM (Weigh in Motion).

Sementara berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah perangkat ETLE yang tercatat mencapai 216 unit, dengan rincian 138 ETLE statis, 51 ETLE mobile, 7 ETLE handheld, 2 ETLE WIM, dan 18 ETLE speedcam.

Kombes Iwan Saktiadi menambahkan dari data Korlantas Polri penindakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Perbandingan antara Januari–Agustus 2024 dan Januari–September 2025 menunjukkan tren peningkatan tajam. 2024: capture 110.940, validasi 52.862, terkonfirmasi 12.676, terbayar 4.065. 2025: capture 452.026, validasi 173.155, terkonfirmasi 39.226, terbayar 12.095.

Sementara berdasarkan data Ditlantas Polda Jatim dari Dashboard ETLE Nasional V1 dan V2, jumlah pelanggaran yang tercapture juga meningkat secara signifikan.