JPNN.com - Nasional - Humaniora

Irjen Agus Suryonugroho Ungkap Hal Penting di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek

Minggu, 15 Maret 2026 – 17:16 WIB
Kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek KM 52 ke Arah Jakarta, Karawang, Jawa Barat. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com - BEKASI - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan angka fatalitas atau korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas turun drastis hingga 45 persen di hari ketiga Operasi Ketupat 2026.

Dia menyebutkan angka itu menurun drastis dibandingkan periode yang sama pada Operasi Ketupat 2025.

"Ini yang paling penting. Fatalitas korban meninggal dunia turun 45 persen dibanding periode sebelumnya," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/3).

Baca Juga:

Dia menjelaskan berdasarkan data terbaru, sekitar 25 persen pemudik dari Jakarta telah meluncur menuju Trans Jawa, Bandung, hingga Sumatera. 

Meski arus masih terkendali, Polri tetap memasang kuda-kuda menghadapi lonjakan arus setelah waktu berbuka puasa.

Selain menyiapkan rekayasa one way dan contraflow, Polri juga mengeluarkan peringatan keras bagi pengusaha angkutan barang. 

Baca Juga:

Kepolisian mulai melakukan tindakan tegas terhadap truk sumbu tiga yang masih nekat melintas di jalur mudik.

"Malam tadi kami sudah melakukan tindakan tegas kepada kendaraan sumbu tiga yang melintasi tol. Ini komitmen kami untuk memprioritaskan arus mudik dan balik," tuturnya.

Irjen Agus Suryonugroho mengingatkan bahwa Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Irjen Agus Suryonugroho  Kakorlantas Polri  Arus Mudik  Operasi Ketupat 2026 
BERITA IRJEN AGUS SURYONUGROHO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
