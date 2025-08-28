Irjen Agus Tegaskan Marwah Korlantas Sebagai Pejuang Keselamatan
jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin serah terima sekaligus pamit kenal jabatan Dirkamsel Korlantas Polri.
Kegiatan ini digelar di Aula Madellu Lantai 4 Gedung NTMC Korlantas Polri, Kamis (28/8). Posisi Dirkamsel diserahkan dari Brigjen Bakharuddin Muhammad Syah kepada Kombes Prianto.
Kakorlantas menyampaikan bahwa sosok Brigjen Bakharuddin memiliki kepribadian yang berkompeten dalam segala lini baik dari sisi etik hingga leadership.
"Saya lihat Pak Bakharuddin memiliki kemampuan secara teknis, punya kompetensi secara etik, dan beliau punya kompetensi leadership. Jadi tidak ada yang paham di bidang lalu lintas," kata Kakorlantas.
Kakorlantas juga menyebut Bakharuddin tergabung dalam tim perumus Revisi Undang-Undang (RUU) KUHAP hingga pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Oleh karena itu, Irjen Agus menyampaikan ungkapan terima kasih bukan hanya dari warga Korlantas namun juga dari Mabes Polri atas dedikasinya tersebut.
"Tepuk tangan untuk Pak Bakharuddin. Dan bukan hanya Korlantas yang terima kasih. Mabes Polri pun juga terima kasih kepada beliau. Beliau adalah tim perumus Undang-undang KUHAP, Tim perumus Undang-undang Lalu Lintas," tutur Kakorlantas.
"Saya sangat dekat, saya diperhatikan dan saya juga memperhatikan itu biasa. Kalau dalam organisasi ya seperti itu dinamikanya.Yang penting kita bisa menjaga marwah polantas ini," sambungnya.
Agus juga menyampaikan selamat atas jabatan baru Kombes Prianto sebagai Dirkamsel yang baru. Dia berharap koordinasi dan kolaborasi terutama berkaitan dengan pelaksanaan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Kepada Pak Prianto, saya ucapkan selamat datang. Dan saya yakin tidak ada tugas pokok kita yang susah. Semuanya bisa dilaksanakan," ucapnya.
"Dan yang terakhir juga mungkin berkaitan dengan Hari Keselamatan, saya minta tolong betul bahwa marwah kita sebagai Korlantas sebagai pejuang-pejuang keselamatan," pungkasnya. (cuy/jpnn)