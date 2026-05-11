Irjen Agus Tekankan Digitalisasi & Profesionalisme demi Wujudkan Kamseltibcarlantas

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menekankan pentingnya profesionalisme, digitalisasi, dan pelayanan humanis kepada seluruh personel Korlantas Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Indonesia.

Dalam arahannya kepada jajaran personel, Irjen Agus mengingatkan bahwa setiap kebijakan pimpinan harus dijabarkan secara konkret hingga tingkat pelaksana di lapangan. Menurutnya, seluruh personel harus mampu menerjemahkan setiap instruksi menjadi langkah nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kaitannya dengan pencapaian Bapak Kapolri yang selalu saya pedomani untuk bisa menjabarkan 5 agenda besar. Kami yakin ketika satu perintah pimpinan, rekan-rekan bisa menjabarkan lebih dari 10 langkah,” ujar Agus.

Baca Juga: DVI Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Korban Kecelakaan Bus ALS di Sumsel

Kakorlantas mengatakan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo program “Polantas Menyapa dan Melayani” harus terus diperkuat di seluruh subsektor, mulai dari bidang registrasi dan identifikasi (Regident), penegakan hukum (Gakkum), hingga keamanan dan keselamatan (Kamsel).

Menurutnya, seluruh program tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Dia juga meminta jajaran untuk terus mengembangkan digitalisasi layanan dan transformasi sistem di lingkungan Korlantas Polri. Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain revitalisasi Intelligent Safety Driving Center (ISDC), pengembangan konsep Smart City, hingga penguatan sistem penegakan hukum berbasis teknologi.

“Digitalisasi di Korlantas ini cukup bagus. Masing-masing satker sudah ada semuanya. Tinggal dimunculkan terus dan ditingkatkan,” katanya.

Selain itu, Korlantas Polri juga terus memperkuat pendekatan humanis melalui kolaborasi bersama komunitas ojek online, kampus, sekolah, pondok pesantren, hingga stakeholder lintas sektor melalui konsep lima pilar keselamatan.