JPNN.com - Nasional - Humaniora

Irjen Agus Terima Audiensi Taksi Green SM, Dorong Kolaborasi & Evaluasi Keselamatan

Rabu, 06 Mei 2026 – 00:00 WIB
Korlantas Polri melakukan audiensi dengan perwakilan Taksi Green SM. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menerima audiensi manajemen Taksi Green SM guna membahas peningkatan keselamatan dan tata kelola transportasi, menyusul sejumlah peristiwa kecelakaan yang menjadi sorotan publik.

Dalam pertemuan tersebut, Irjen Agus menegaskan bahwa pendekatan yang dikedepankan bukan semata penegakan hukum, melainkan kolaborasi dengan para pelaku usaha transportasi. Dia menyebut Korlantas ingin menghadirkan pola kerja yang lebih komunikatif untuk mendorong perbaikan bersama.

“Tidak bangga melakukan penegakan hukum, tapi akan senang ketika bisa kolaborasi dan komunikasi dengan mitra untuk mencari solusi terbaik,” ujar Agus.

Dia menjelaskan setiap peristiwa kecelakaan harus dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, penyebab kecelakaan tidak hanya berasal dari faktor pengemudi atau human error, tetapi juga bisa dipengaruhi kondisi kendaraan, manajemen perusahaan, hingga faktor jalan dan lingkungan.

“Tidak absolut kesalahan ada pada pengemudi. Bisa juga dari kendaraan atau manajemen. Bahkan korporasi bisa ikut bertanggung jawab,” katanya.

Agus juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kejadian kecelakaan, termasuk yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api. Ia menegaskan, hasil analisis kecelakaan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan transportasi.

Selain itu, Korlantas mendorong adanya sistem traffic attitude record untuk memantau perilaku pengemudi secara terintegrasi, termasuk data pelanggaran yang terekam melalui sistem tilang elektronik (ETLE).

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengemudi memiliki kompetensi sekaligus perilaku berkendara yang baik.

Jajaran Korlantas Polri menerima audiensi Taksi Green untuk melakukan koordinasi dan evaluasi pascakecelakaan.

