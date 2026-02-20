Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Irjen Agus: Tol Fungsional Bocimi Siap Dipakai Saat Mudik Lebaran 2026

Jumat, 20 Februari 2026 – 04:02 WIB
Irjen Agus: Tol Fungsional Bocimi Siap Dipakai Saat Mudik Lebaran 2026
Jajaran Korlantas mengecek kesiapan tol Bocimi untuk dipakai pada arus mudik. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, SUKABUMI - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho bersama sejumlah pejabat Korlantas meninjau langsung kesiapan Tol Fungsional Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dalam rangka kesiapan pengamanan Libur Lebaran Tahun 1447 Hijriah pada Kamis (19/2).

Peninjauan ini dalam rangka mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas dan mengurai kepadatan di jalur arteri nasional yang menghubungkan kawasan Bogor dengan Sukabumi.

Agus menyampaikan bahwa pengoperasian Tol Fungsional Bocimi Seksi 3 dari Parung Kuda hingga Exit Karang Tengah diharapkan mampu mengurangi kepadatan arus lalu lintas dari arah Jakarta. Kendaraan yang menuju Palabuhanratu atau Cibadak dialihkan keluar melalui exit tol Parung Kuda (KM 72).

“Kami bersama PJU dan Dirlantas Jabar mengecek langsung kesiapan jalur. Khususnya Tol Bocimi yang nanti fungsional dari Cibadak menuju Karang Tengah. Jadi sepanjang 5 kilometer ini sangat strategis untuk memecah jalur yang ada di arteri atau nasional, khususnya menghindari dari kemacetan di Pasar Cibadak," jelasnya.

Selain itu, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju Kota Sukabumi diarahkan masuk ke tol fungsional dan keluar di Exit Karang Tengah untuk melanjutkan perjalanan melalui jalan nasional. Skema rekayasa lalu lintas ini memungkinkan pengguna jalan menghindari titik kepadatan yang diperkirakan terjadi di Cibadak.

"Arus yang dari Jakarta menuju Sukabumi itu bisa kita pecah menjadi dua, baik yang melalui arteri dan fungsional,” kata Agus.

Dia menambahkan tol fungsional ini diharapkan mampu mempercepat waktu tempuh perjalanan sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalan nasional.

Korlantas Polri bersama Ditlantas Polda Jawa Barat juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di titik keluar tol menuju jalan nasional. Skema pengalihan arus nantinya akan disituasionalkan sesuai dengan diskresi kepolisian.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut tol fungsional Bocimi siap untuk dipakai pada arus mudik lebaran.

TAGS   Tol Bocimi  tol fungsional  Polri  Arus Mudik  Korlantas 
