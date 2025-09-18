Irjen Amur Chandra Diyakini Mampu Eksekusi Buronan Interpol asal Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Amur Chandra Juli Buana sebagai Kadivhubinter Polri menggantikan Irjen Krishna Murti.

Penunjukan itu tertuang dalam Surat Telegram (STR) Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Anwar.

Penunjukan Irjen Amur Chandra Juli Buana ini pun disambut baik oleh berbagai pihak. Dengan rekam jejak yang cemerlang dan pengalaman di bidang kerja sama internasional, publik menaruh harapan besar agar Divhubinter di bawah kepemimpinannya dapat bertindak tegas dalam menuntaskan kasus-kasus buronan lintas negara.

Penunjukan Irjen Amur Chandra, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara, dianggap sebagai langkah tepat oleh Kapolri dalam mengisi posisi strategis ini.

Salah satu kasus yang dinantikan penyelesaiannya adalah penangkapan buronan Red Notice asal Malaysia, Mohammed Shaheen Shah bin Mohd Sidek, atau yang dikenal sebagai Dato Seri Mohd Shaheen, pemilik dari Riyaz Group, sebuah grup perusahaan di bidang perhotelan dan pariwisata.

Kasus yang menjerat Dato Seri Mohd Shaheen berawal dari laporan polisi pada Oktober 2022 oleh pihak PT Golden Dewata atas kasus dugaan penggelapan senilai puluhan miliar rupiah.

Dia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadapnya pada November 2022.

Direktur Utama PT Golden Dewata, Feric Setiawan mengungkapkan, pengalaman Irjen Amur Chandra sebagai Sekretaris NCB-Interpol Indonesia dan keterlibatannya dalam penanganan kasus kejahatan siber internasional menunjukkan kapabilitasnya dalam menangani jaringan kriminal lintas batas.