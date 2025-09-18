Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Irjen Amur Chandra Diyakini Mampu Eksekusi Buronan Interpol asal Malaysia

Kamis, 18 September 2025 – 22:19 WIB
Irjen Amur Chandra Diyakini Mampu Eksekusi Buronan Interpol asal Malaysia - JPNN.COM
Irjen Amur Chandra Juli Buana meyerahkan penghargaan kepada personel yang berprestasi saat menjabat Wakapolda Sultra di Lapangan Mapolda Sulawesi Tenggara (20/5/2025). (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Amur Chandra Juli Buana sebagai Kadivhubinter Polri menggantikan Irjen Krishna Murti.

Penunjukan itu tertuang dalam Surat Telegram (STR) Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Anwar.

Penunjukan Irjen Amur Chandra Juli Buana ini pun disambut baik oleh berbagai pihak. Dengan rekam jejak yang cemerlang dan pengalaman di bidang kerja sama internasional, publik menaruh harapan besar agar Divhubinter di bawah kepemimpinannya dapat bertindak tegas dalam menuntaskan kasus-kasus buronan lintas negara.

Baca Juga:

Penunjukan Irjen Amur Chandra, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara, dianggap sebagai langkah tepat oleh Kapolri dalam mengisi posisi strategis ini.

Salah satu kasus yang dinantikan penyelesaiannya adalah penangkapan buronan Red Notice asal Malaysia, Mohammed Shaheen Shah bin Mohd Sidek, atau yang dikenal sebagai Dato Seri Mohd Shaheen, pemilik dari Riyaz Group, sebuah grup perusahaan di bidang perhotelan dan pariwisata.

Kasus yang menjerat Dato Seri Mohd Shaheen berawal dari laporan polisi pada Oktober 2022 oleh pihak PT Golden Dewata atas kasus dugaan penggelapan senilai puluhan miliar rupiah.

Baca Juga:

Dia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadapnya pada November 2022.

Direktur Utama PT Golden Dewata, Feric Setiawan mengungkapkan, pengalaman Irjen Amur Chandra sebagai Sekretaris NCB-Interpol Indonesia dan keterlibatannya dalam penanganan kasus kejahatan siber internasional menunjukkan kapabilitasnya dalam menangani jaringan kriminal lintas batas. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Amur Chandra Juli Buana sebagai Kadivhubinter Polri menggantikan Irjen Krishna Murti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Irjen Amur Chandra  Buronan Red Notice  Kadivhubinter Polri  Irjen Krishna Murti 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp