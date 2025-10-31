Irjen Herimen Dapat Pujian dari Lembaga Adat Melayu Riau

jpnn.com - PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) memuji langkah Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan (Herimen) yang mempertemukan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Hariyanto.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menepis isu perpecahan yang sempat mencuat di kalangan publik, sekaligus menegaskan soliditas antara dua pucuk pimpinan Pemerintah Provinsi Riau.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil menilai langkah Kapolda Riau sebagai tindakan mulia dan bernilai tinggi, tidak hanya di mata manusia tetapi juga di sisi spiritual.

“Kami amat menghargai usaha Kapolda Riau menjembatani komunikasi antara Gubernur Riau Abdul Wahid dengan Wakil Gubernur SF Hariyanto. Hal ini tentu sangat positif bagi Riau dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan,” kata Datuk Seri Taufik Jumat (31/10).

Menurut Datuk Seri Taufik, tindakan Kapolda tersebut bukan sekadar upaya menjaga keharmonisan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur adat Melayu yang menjunjung tinggi silaturahmi dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

“Dengan upaya itu, Kapolda melakukan tindakan yang luar biasa. Tidak saja penting bagi dunia, tetapi juga dimuliakan di akhirat karena menghubungkan tali silaturahmi,” tuturnya.

Baca Juga: Rocky Gerung Memuji Irjen Herry Heryawan

LAMR juga memuji Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto yang bersedia membuka ruang dialog dan menyelesaikan perbedaan secara baik.

“Apresiasi tak kurang tingginya patut kami ajukan kepada kedua pejabat tinggi Riau itu. Mereka mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi masyarakatnya,” ujar Datuk Seri Taufik.