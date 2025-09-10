Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Irjen Herry Berduka atas Matinya Gajah Tari, Simbol Keseimbangan Alam Semakin Rapuh

Rabu, 10 September 2025 – 12:38 WIB
Irjen Herry Berduka atas Matinya Gajah Tari, Simbol Keseimbangan Alam Semakin Rapuh - JPNN.COM
Momen Irjen Herry memberi makan gajah Tari beberapa waktu lalu. Foto:source for jpnn.

jpnn.com, PEKANBARU - Kabar duka atas wafatnya gajah betina Kalista Lestari atau Tari di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Rabu (10/9/2025).

Tidak hanya menyisakan kesedihan bagi pengelola TNTN, tetapi juga menyentuh hati banyak pihak.

Salah satunya adalah Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan yang selama ini dikenal sebagai orang tua angkat dari Tari.

Baca Juga:

Irjen Herry menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam.

Ia menyebut Tari bukan sekadar seekor gajah, melainkan simbol keseimbangan alam dan suara hutan Tesso Nilo yang makin terdesak oleh pembangunan.

“Hari ini, dengan hati yang berat namun penuh keikhlasan, saya menyampaikan bahwa putri angkat kami, Gajah Tari Kalista Lestari, telah kembali ke pangkuan alam semesta. Tari bukan sekadar seekor gajah, ia adalah simbol keseimbangan alam yang semakin rapuh,” ujar Kapolda.

Baca Juga:

Irjen Herry juga menekankan bahwa kepergian Tari harus menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk menjaga hubungan yang selaras dengan alam. Menurutnya, kematian Tari bukanlah akhir, melainkan sebuah transformasi yang akan terus menginspirasi perjuangan pelestarian lingkungan.

“Jiwa Tari kini menyatu dengan semesta, menjadi energi yang akan terus menginspirasi kita untuk menjaga kelestarian hutan dan satwa liar yang semakin terancam,” tambahnya.

Salah satunya adalah Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan yang selama ini dikenal sebagai orang tua angkat dari Tari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolda Riau  Riau  gajah  TNTN 
BERITA KAPOLDA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp