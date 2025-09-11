Irjen Herry Kunjungi Selter Anjing di Pekanbaru, Yamin Terharu

Kamis, 11 September 2025 – 20:46 WIB

jpnn.com - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan meninjau langsung kondisi ratusan anjing yang dirawat di Shelter Swargaloka Camari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Kamis (11/9/2025).

Shelter tersebut dikelola komunitas Dog Lovers Pekanbaru, dan didukung oleh Dog Meat Free Indonesia (DMFI).

Saat ini shelter itu merawat sekitar 600 ekor anjing telantar yang diselamatkan dari jalanan maupun pemukiman warga.

Founder Doglovers Pekambaru Yamin menyampaikan rasa haru atas kepedulian Kapolda Riau yang menjadi pejabat pertama di jajaran kepolisian yang mau turun langsung melihat kondisi hewan-hewan tersebut.

“Ini perdana di Indonesia ada Kapolda yang peduli pada kesejahteraan hewan telantar. Kami sangat terharu,” ujar Yamin.

Da menegaskan bahwa penyelamatan anjing bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Pemkot Pekanbaru Bakal Sulap Pasar Palapa Jadi Ikon Baru dengan RTH

“Anjing-anjing yang sakit di jalanan berpotensi membawa penyakit menular, termasuk rabies. Apa yang kami lakukan ini bukan hanya menyelamatkan hewan, tetapi juga melindungi manusia dari ancaman penyakit,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Irjen Herry menegaskan bahwa Polri, khususnya Polda Riau, siap mendukung upaya kolaboratif komunitas pencinta hewan dengan pemerintah.