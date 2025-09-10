Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Irjen Herry Minta Semua Pihak Tindak Galian C Ilegal di Riau

Rabu, 10 September 2025 – 04:00 WIB
Irjen Herry Minta Semua Pihak Tindak Galian C Ilegal di Riau - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat mendatangi lokasi Galian C di Tenayan Raya, yang menewaskan dua anak. Foto:source for JPNn.

jpnn.com, PEKANBARU - Tragedi tenggelamnya dua bocah kakak beradik di kolam bekas galian bata ilegal di Tenayan Raya, Selasa (9/9/2025), menjadi pukulan keras bagi aparat dan pemerintah daerah.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan peristiwa memilukan ini tidak boleh lagi dianggap sebagai kecelakaan biasa.

Kedua korban, Marta Meirlina Daeli (11) dan adiknya, Jefrianus Daeli (8) ditemukan tak bernyawa setelah dilaporkan hilang sejak Senin sore.

Baca Juga:

Mereka tenggelam di kolam sedalam 1,5 meter, hanya 300 meter dari rumah. Tangisan pilu keluarga dan warga mewarnai rumah duka di Jalan Badak Ujung, Kelurahan Tuah Negeri.

Saat melayat dan mendatangi lokasi kejadian Irjen Herry menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus desakan keras kepada seluruh pihak agar segera menertibkan aktivitas galian C ilegal yang selama ini dibiarkan.

“Ini tamparan keras bagi saya selaku Kapolda Riau, juga bagi seluruh stakeholder dan pemerintah Kota Pekanbaru,” kata Herry.

Baca Juga:

Dia menyebut akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, termasuk Pangdam, untuk menertibkan Galian C Ilegal.

“Kami semua harus lebih serius menertibkan aktivitas pertambangan ilegal. Lubang-lubang maut ini nyata merenggut nyawa anak-anak. Sudah cukup,” tegas Irjen Herry.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan tak ingin ada lagi korban meninggal di bekas galian c ilegal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Riau  Kapolda Riau  galian c  Galian C Ilegal  Irjen Herry Heryawan 
BERITA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp