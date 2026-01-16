Irjen Herry Pengin Riau Menjadi Paru-Paru Indonesia, Bukan Penghasil Asap

Jumat, 16 Januari 2026 – 07:30 WIB

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa perayaan Natal menjadi momentum refleksi mendalam tentang cinta kasih universal.

Tidak hanya kasih kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam semesta.

Irjen Herry menyampaikan hal itu saat perayaan Natal Agung Oikumene Provinsi Riau Tahun 2025, di GOR Gelanggang Remaja Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, Kamis (15/1).

Menurut Kapolda, nilai Natal mengajarkan kerendahan hati, kepedulian, serta tanggung jawab moral untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan hidup.

“Pada momen Natal yang penuh berkat ini, mari merenungkan makna kasih yang melampaui batas-batas manusia, yaitu kasih kepada sesama dan kasih kepada bumi yang Tuhan titipkan kepada kita,” ujar Irjen Herry.

Ia menyampaikan bahwa Provinsi Riau merupakan tanah dengan kekayaan alam yang melimpah.

Oleh karena itu, menjaga hutan, tanah, air, dan seluruh ekosistem merupakan bagian dari wujud iman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.

Irjen Herry juga mengibaratkan setiap upaya pelestarian lingkungan sebagai simbol spiritual Natal.