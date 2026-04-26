Irjen Kemendes Bagikan 1.100 Paket Sembako dan Renovasi Pengecatan 100 Masjid di Wilayah Jawa Barat

jpnn.com, JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Dr. Masyhudi, SH., MH bersama dengan Batalyon Infanteri Teritorial 939/Macan Putih dan Gandara 37 membagikan 1.100 bantuan paket sembako bagi warga Kabupaten Tasikmalaya dan ratusan kaleng cat untuk pengecatan 100 Masjid di beberapa wilayah yang berada di Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Masyhudi mengajak semua elemen masyarakat bersama pemerintah untuk membangun desa yang saat ini menjadi salah satu program strategis dari Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Desa & PDT Bapak Yandri Susanto.

"Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat baik di desa ataupun diperkotaan bersama-sama dengan Pemerintah ikut serta mensukseskan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Desa & PDT Bapak Yandri Susanto untuk membangun desa demi mewujudkan penguatan ekonomi di desa," ujar Masyhudi di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Sabtu 25 April 2026.

Selanjutnya, Masyhudi menekankan agar menanamkan nilai-nilai semangat gotong royong bagi para generasi muda di pedesaan yang selama ini diajarkan para pendiri bangsa kita.

Dia menyebut semangat gotong royong ini juga kembali di kibarkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Desa PDT Yandri Susanto agar kita dapat bersama-sama mensukseskan pembangunan di sektor pedesaan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Para pendiri bangsa kita telah menamamkan nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi semangat dalam membangun Indonesia yaitu semangat gotong royong, semangat gotong royong ini juga kembali disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Desa PDT Yandri Susanto. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua unsur yang ada, agar kembali menanamkan semangat gotong royong kepada generasi muda yang ada desa demi terwujudnya pembangunan di pedesaan menuju Indonesia Emas 2045.", lanjut DR. Masyhudi, SH.,MH.

Sebagai Inspektur Jenderal, DR. Masyhudi, SH., MH menjamin transparansi program-program di Kementerian Desa PDT dibawah kepemimpinan Menteri Yandri Susanto, ia juga mendapatkan arahan langsung dari Pak Menteri agar melakukan pengawasan pada program-program di Kementerian Desa PDT untuk memastikan seluruh program yang ada sampai dan dirasakan oleh masyarakat yang berada di seluruh desa di Indonesia.

"Saat pertama kali dilantik sebagai Irjen di Kemendes, saya langsung dapat perintah dari Pak Menteri untuk melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh program Kemendes benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang ada di desa. Oleh karena itu, saya sebagai Irjen di Kemendes memastikan seluruh program-program di Kemendes berjalan dengan sangat transparan dan terbuka," ujar Mashyudi.