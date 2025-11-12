Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Irjen Pol Helmy Santika Sumbangkan Ambulans untuk Sukarelawan Kanker

Rabu, 12 November 2025 – 16:06 WIB
Irjen Pol Helmy Santika Sumbangkan Ambulans untuk Sukarelawan Kanker - JPNN.COM
Mantan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika menyerahkan satu unit mobil operasional kepada para sukarelawan kemanusiaan di Provinsi Lampung. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, LAMPUNG - Mantan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, kembali menunjukkan kepedulian terhadap sesama.

Dia baru saja menyerahkan satu unit mobil operasional kepada para relawan kemanusiaan di Provinsi Lampung.

Mobil berjenis Daihatsu Grand Max tersebut akan difungsikan sebagai ambulans bagi pasien tidak mampu, di bawah pengelolaan komunitas sosial yang selama ini bergerak membantu masyarakat secara sukarela.

Baca Juga:

Aktivis sosial M. Arif Sanjaya, pengelola Forum Peduli Kanker dan Tumor Lampung, URC Legend Lampung, dan Donor Darah Sukarela (DDS) Pringsewu, mengungkapkan bahwa bantuan itu menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti bagi para sukarelawan.

“Selama ini kami hanya mengandalkan kendaraan hibah dari salah satu anggota Marinir. Kondisinya sudah tidak layak, bahkan kami pernah ditilang saat sedang mengantar pasien,” ungkap Arif dalam keterangan resmi, Rabu (12/11).

Menurutnya, kendaraan lama sudah berusia tua dan sering mengalami kendala saat melintasi medan berat.

Baca Juga:

"Masih bisa jalan, tetapi sudah sering mogok. Kadang oleng ketika melewati jalan ekstrem. Kami hanya bisa berdoa agar pasien tetap selamat sampai tujuan,” sambungnya.

Kini, mobil Daihatsu Grand Max bantuan dari Irjen Pol Helmy Santika menjadi harapan baru bagi para relawan.

Mantan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, kembali menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Dia baru saja menyerahkan satu unit mobil operasional...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Helmy Santika  Irjen Helmy Santika  Irjen Pol Helmy Santika  Lampung 
BERITA HELMY SANTIKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp