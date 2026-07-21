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JPNN.com - Kriminal

Irjen Ruddi Setiawan Ungkap Motif Oknum Polisi Merampok Toko Emas di Aceh

Selasa, 21 Juli 2026 – 19:22 WIB
Irjen Ruddi Setiawan Ungkap Motif Oknum Polisi Merampok Toko Emas di Aceh - JPNN.COM
Polisi melakukan olah tempat kejadian perampokan toko emas di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Sabtu (18/7/2026). ANTARA/HO-Warga

jpnn.com - Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan mengungkap motif oknum polisi berinisial MZ merampok toko emas di Aceh Selatan.

Menurut Irjen Ruddi, MZ nekat merampok karena faktor ekonomi.

"Berdasarkan hasil penyidikan sementara, motif pelaku merampok toko emas karena ekonomi atau keuangan," kata Ruddi, Selasa (21/7/2026).

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Dia menyebut penyidik juga terus mendalami motif perampokan tersebut.

Sebelumnya, tim gabungan Polres Aceh Selatan dan personel Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh menangkap oknum polisi diduga merampok di sebuah toko emas di Tapaktuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan.

Oknum anggota Polri tersebut berinisial MZ ditangkap kurang dari 24 jam setelah melakukan aksinya.

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MZ diduga merampok toko emas menggunakan senjata api pada Sabtu (18/7/2026) pagi.

Irjen Ruddi menjelaskan kasus perampokan toko emas tersebut ditangani Ditreskrimum Polda Aceh, dan kini penyidikan masih bekerja mendalami kasus tersebut.

Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan mengungkap motif oknum polisi berinisial MZ merampok toko emas di Aceh Selatan. Ternyata ini masalahnya.

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TAGS   oknum polisi  merampok  Toko emas  Kapolda Aceh  Irjen Ruddi Setiawan  perampokan  motif 
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