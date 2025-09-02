Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Irjen Rudi Menduga Kerusuhan di Unisba-Tamansari Bandung Sudah Direncanakan Perusuh

Selasa, 02 September 2025 – 19:30 WIB
Irjen Rudi Menduga Kerusuhan di Unisba-Tamansari Bandung Sudah Direncanakan Perusuh - JPNN.COM
Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan didampingi Kabid Humas Kombes Hendra Rochmawan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (2/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa kericuhan di Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jabar, pada Selasa (2/9) dini hari, sudah direncanakan.

Ratusan massa berkumpul dan memblokade Jalan Tamansari, diduga sengaja memancing petugas masuk ke dalam kampus.

"Kami menganalisis ini sudah didesain, direncanakan bahwa kami dipancing untuk menyerang kampus, tetapi alhamdulillah kami tidak melakukannya," kata Irjen Rudi dalam konferensi pers di Markas Polda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jabar, pada Selasa (2/9).

Baca Juga:

Setelah aksi demonstrasi di DPRD Jawa Barat dibubarkan dan kondisi keamanan tenang, polisi kemudian melakukan patroli gabungan skala besar mengelilingi objek vital yang berpotensi terjadi gangguan.

Sekitar pukul 21.00 WIB, petugas mendapatkan pelemparan batu dan bom molotov di Jalan Tamansari.

Menurut Rudi, pelemparan batu dan bom molotov tersebut membahayakan petugas yang menggunakan sepeda motor dan mobil terbuka, termasuk masyarakat. 

Baca Juga:

Dalam patroli itu, polisi pun menangkap enam orang terduga perusuh.

Keenamnya ialah AZ (21), E (30) dan FNE (19) pegawai konter handphone, RAR (21), YAA (25) dan GR (19) karyawan swasta.

Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan menduga kericuhan di Jalan Tamansari, Kota Bandung, sudah direncanakan para perusuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kerusuhan  Unisba  irjen rudi setiawan  Polda Jabar  Kericuhan  Tamansari  Polisi 
BERITA KERUSUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp