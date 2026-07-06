Irjen Wibowo Minta Jajaran Siap Hadapi Tantangan Bonus Demografi & Kemajuan Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Wibowo mengingatkan seluruh jajaran Korlantas Polri dan Dirlantas Polda se-Indonesia agar bersiap menghadapi tantangan besar di bidang lalu lintas.

Menurutnya, bonus demografi dan pesatnya perkembangan teknologi akan memengaruhi pelaksanaan tugas fungsi lalu lintas ke depan.

"Dua potensi besar yang dihadapi saat ini adalah bonus demografi dan kemajuan teknologi. Keduanya akan memunculkan berbagai tantangan di bidang fungsi lalu lintas yang harus kita siapkan sejak sekarang," jelas Wibowo dalam arahannya, Senin (6/7).

Wibowo menjelaskan perkembangan teknologi telah mengubah pola kehidupan masyarakat, di satu sisi teknologi mempermudah penyebaran informasi dan pelayanan publik.

Namun, di sisi lain teknologi juga menghadirkan tantangan berupa maraknya penyebaran hoaks dan konten provokatif yang berpotensi membentuk opini negatif terhadap Polri.

"Teknologi sudah menjadi kebutuhan mutlak masyarakat. Namun kita (Korlantas Polri) juga harus menghadapi berbagai informasi yang tidak berdasar, hoaks, hingga konten yang sengaja mengangkat kembali peristiwa lama untuk membentuk opini negatif terhadap suatu lembaga," ujarnya.

Wibowo menyebut lalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Ia menilai disiplin masyarakat dalam berlalu lintas saat ini masih rendah dari berbagai pelanggaran, seperti melawan arus hingga penggunaan trotoar kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, Wibowo meminta seluruh jajaran Korlantas Polri dan Ditlantas Polda untuk terus memperkuat upaya edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum guna meningkatkan budaya tertib berlalu lintas di tengah tantangan perkembangan zaman. (cuy/jpnn)