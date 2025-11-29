Irresistible Bazaar Bakal Ekspansi ke Area Premium Jakarta pada 2026

Sabtu, 29 November 2025 – 19:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Irresistible Bazaar mempertegas posisinya sebagai The Original & Most Trusted Luxury Preloved Bazaar di Indonesia, dalam memasuki dekade baru dalam industri luxury preloved,

Konsistensi kurasi produk, kredibilitas tenant, serta pengalaman belanja premium, menjadi faktor yang membuat Irressbazaar terus menjadi acuan di tengah kian banyaknya event serupa yang bermunculan.

Founder Irresistible Bazaar Marisa Tumbuan mengungkapkan visi dan arah strategis Irressbazaar untuk 2026.

Adapun visi itu menekankan konsistensi diferensiasi Irressbazaar, serta rencana ekspansi ke lokasi-lokasi premium di Jakarta.

Hal itu dilakukan guna mendekatkan event dengan aktivitas dan tempat tinggal pembeli loyal.

Langkah itu diambil untuk menghadirkan pengalaman belanja yang makin terkurasi, nyaman, dan bernilai bagi seluruh pengunjung.

Irresistible Bazaar mengumumkan rencana untuk memperluas jangkauan ke lokasi-lokasi premium mal di Jakarta Pusat, Selatan dan Barat, seperti Puri Indah Mall dan Agora, hingga luar Jakarta, serta high-traffic lifestyle centers yang selaras dengan karakter luxury and fashion.

Pemilihan area itu dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan transaksi, kenyamanan pengunjung, serta potensi pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi.