IRT Ditemukan Tak Bernyawa di Samping Rumah, Diduga Bunuh Diri

jpnn.com, PALEMBANG - Warga Perum Sukarami Indah, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang ibu rumah tangga berinisial AG, 50, Jumat (15/5/2026).

Korban ditemukan dalam posisi tergantung di samping rumahnya sekitar pukul 07.20 WIB.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh saksi mata bernama Awi, 68, tetangga korban sekitar pukul 06.00 WIB, saksi mendengar teriakan histeris dari anak korban Jhennifer Nieta Tasmin, 37.

"Saya mendengar anak korban berteriak minta tolong. Saat saya datangi dan masuk ke area rumah, korban sudah dalam kondisi tergantung di samping rumah," ungkap Awi.

Pihak kepolisian dari Polsek Sukarami bersama tim Inafis Polrestabes Palembang segera ke lokasi setelah mendapat laporan dari ketua RT setempat.

Pamapta SPKT Polrestabes Palembang Ipda Ammar mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban.

"Kondisi fisik luar menunjukkan ciri-ciri korban bunuh diri, korban diduga mengalami depresi berat karena tekanan ekonomi dan beban mental merawat suaminya yang sedang sakit," kata Ammar.