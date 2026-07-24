Irvan: Sudaryono Sosok Tepat Pimpin BGN, Momentum Perkuat Tata Kelola Program MBG

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Sudaryono atas pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

PPASDA menilai kepemimpinan Sudaryono menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin profesional dan transparan.

Direktur Eksekutif PPASDA Muhammad Irvan Mahmud Asia mengatakan Sudaryono sebagai figur yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang kuat terhadap salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

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"Kami optimistis beliau mampu membawa BGN semakin profesional, akuntabel, dan terbuka dalam menjalankan Program MBG,” kata Irvan, Jumat (24/7/2026).

Menurut Irvan, Sudaryono bukanlah sosok baru dalam implementasi Program MBG. Sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, ia telah mengikuti perkembangan program tersebut, termasuk ketika menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian yang memiliki keterkaitan erat dengan penyediaan bahan pangan.

“Mas Dar ini memahami bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga oleh kekuatan rantai pasok pangan nasional. Pengalaman itu menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi BGN dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para mitra pelaksana," ujarnya.

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Irvan menilai di bawah kepemimpinan Sudaryono, publik berharap koordinasi lintas sektor akan semakin efektif, terutama dalam memastikan ketersediaan bahan pangan yang berkualitas, aman dikonsumsi, serta berasal dari produksi dalam negeri.

Dia juga berharap BGN semakin membuka ruang dialog denganberbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan Program MBG sehingga berjalan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap evaluasi publik.