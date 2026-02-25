Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Irwansyah Akui Sempat Panik Saat Dampingi Zaskia Sungkar Melahirkan, Kenapa?

Rabu, 25 Februari 2026 – 22:00 WIB
Irwansyah Akui Sempat Panik Saat Dampingi Zaskia Sungkar Melahirkan, Kenapa? - JPNN.COM
Irwansyah dan Zaskia Sungkar. Foto: Elfany Kurniawan/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan artis Irwansyah dan Zaskia Sungkar, yang baru saja dikaruniai anak keduanya yang diberi nama Urwah Muhammad Syahki.

Namun ternyata, ada cerita di balik proses persalinan Zaskia Sungkar kala melahirkan anak keduanya. Pasalnya, Irwansyah mengaku bahwa dirinya sempat panik.

"Ya alhamdulillah berjalan lancar ya, (proses) kelahirannya ya, walaupun panik-panik, tetapi ya alhamdulillah," ujar Irwansyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Meski ini bukan kali pertama mendampingi sang istri menjalani proses persalinan, tetapi dia mengaku merasa sangat panik.

Irwansyah beralasan dirinya sempat melihat secara jelas bagaimana proses persalinan itu berlangsung.

"Saya panik banget jujur. Enggak tahu kenapa saya lebih panik yang kedua dibanding yang pertama. Karena mungkin yang kedua ini saya lebih melihat sih sebenernya ngelihat lubang sobekannya," tuturnya.

Rasa panik itu juga timbul karena Irwansyah teringat pengalaman saat persalinan anak pertama mereka, Ukkasya.

Kala itu, Zaskia Sungkar sempat merasakan mengigil usai melahirkan.

TAGS   Irwansyah  Zaskia Sungkar  zaskia sungkar melahirkan  persalinan 
