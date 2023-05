ISA Lombok FC U-16 Melaju ke Semifinal Barcelona Football Festival

jpnn.com, JAKARTA - Skuad ISA Lombok FC U-16 tampil sebagai juara Group B turnamen Barcelona Football Festival, yang digelar di Salou, Barcelona, Spanyol.



Klub yang berjuluk Kijang Rinjani itu tampil sempurna dengan menumbangkan semua lawan di fase group dengan skor sangat mencolok.



Laga fase group yang digelar pada Sabtu (27/5), ISA Lombok FC berhasil memenangkan tiga pertandingan sekaligus.



ISA Lombok FC tergabung dalam Group B bersama Kråkerøy IL A (Norwegia), Manortown United FC (Irlandia), dan US Gouvieux (Perancis).



Melawan Kråkerøy IL A di pertandingan perdana fase group, ISA Lombok FC tampil perkasa dengan menggasak klub U-16 asal Norwegia tersebut dengan skor 5-0 tanpa balas.



Begitu juga saat pertandingan kedua melawan Manortown United FC dari Irlandia. Lagi-lagi, Manortown tak berkutik dan takluk dengan skor 4-0.



Di pertandingan terakhir fase group, ISA Lombok FC tampil trengginas untuk menumbangkan US Gouvieux asal Prancis dengan skor 3-0.



Rentetan kemenangan tersebut menempatkan ISA Lombok FC tampil sebagai juara group dan lolos ke semifinal.



Dalam semifinal, ISA Lombok FC akan menghadapi runner up Group A, Anneessens25 Brussels, klub asal Belgia.



Jika berhasil menaklukkan klub asal Ibu Kota Belgia tersebut, ISA Lombok FC akan lolos ke partai final dan akan menghadapi pemenang antara Juara Group A, Ware FC asal Inggris yang bertanding melawan runner up Group B, Kråkerøy IL A.



"Sejak awal pembentukannya, saya sangat yakin para pemain ini bisa saya andalkan," kata Chairman Lombok FC H Bambang Kristiono, SE (HBK) melalui keterangan tertulis, Minggu (28/5).



Selain itu, HBK juga menilai Tim ISA Lombok FC memiliki kelebihan yang tidak mampu disamakan dengan klub-klub lain.



Dengan latihan yang keras, disiplin yang tinggi, serta kualitas mental kuat, bisa menjadi pemenang.



Dalam pertandingan fase group itu, Satriaji tampil sebagai man of the match.



Juru gedor ISA Lombok FC tampil sebagai top scorer dengan membukukan tujuh gol.



Jumlah gol tersebut masih mungkin bertambah bila ISA Lombok tampil di final dan mencetak sejarah sebagai juara.



Tidak hanya itu, cuaca juga menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh pada setiap pertandingan.



Seluruh pertandingan fase group berlangsung dalam suhu yang sangat bersahabat.



Matahari cerah dan hangat, suhu di luar stadion rata-rata 23 derajat Celcius.



Presiden Lombok FC, Rannya Agustyra Kristiono yang mendampingi langsung Tim ISA Lombok FC di Barcelona menjelaskan, dengan cuaca yang mendukung para pemain ISA Lombok FC menjadi memiliki self confidence yang baik.



Dengan begitu, para pemain mampu menyelesaikan setiap pertandingan dengan penuh semangat.



“Saya bangga para pemain mampu menjaga kestabilan emosi dan mentalnya di saat kritis," kata dia.



Rannya berharap pengalaman para pemain dapatkan di Barcelona itu dapat dijadikan sebagai semangat ke depannya.



"Ini patut dijadikan contoh bagi para pemain ISA Lombok FC semuanya, dan ini bisa dipetik untuk menjalani pertandingan-pertandingan di masa depan,” imbuh Rannya.



Dia menjelaskan kemenangan-kemenangan besar yang diraih ISA Lombok FC, benar-benar ditopang etos kerja mereka di lapangan.

”Banyak kejadian yang mengesankan selama mengikuti kompetisi di Barcelona," imbuh dia.

Sementara itu, menurut Serena C. Francis selaku Asisten Manajer Tim ISA Lombok FC mengatakan kejadian yang ada di lapangan baginya tidak ada yang perlu ditanggapi serius.

Mengingat misi yang mereka bawa ialah mengharumkan nama Indonesia.



"Karena kami membawa nama Indonesia juga, jadi kami patut memberi contoh yang baik ke tim-tim lainnya,” imbuh dia.



Serena menambahkan kekompakan menjadi kunci keberhasilan mereka.

"Sekarang kami lolos ke babak semifinal dan selangkah lagi kita bisa pulang membawa piala," pungkas dia. (mcr38/jpnn)