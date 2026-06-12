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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

ISAGO Jewels Gandeng Nagita Slavina Rilis Koleksi Perhiasan Terbaru

Jumat, 12 Juni 2026 – 23:38 WIB
ISAGO Jewels Gandeng Nagita Slavina Rilis Koleksi Perhiasan Terbaru - JPNN.COM
Koleksi Love, Everyday by ISAGO Jewels x Nagita Slavina tersedia secara eksklusif melalui platform Shopee pada periode 8–14 Juni 2026. Foto dokumentasi ISAGO

jpnn.com, JAKARTA - Brand perhiasan lokal ISAGO Jewels berkolaborasi dengan selebritas sekaligus pengusaha Nagita Slavina meluncurkan koleksi terbaru bertajuk Love, Everyday.

Koleksi ini dihadirkan untuk merayakan makna cinta yang tumbuh dari momen-momen sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui koleksi ini, ISAGO Jewels mengajak perempuan untuk menghargai berbagai bentuk cinta yang hadir dalam keseharian, mulai dari sarapan bersama keluarga, pesan singkat dari sahabat, hingga tawa spontan di tengah rutinitas.

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Mengusung filosofi bahwa cinta tidak selalu hadir melalui perayaan besar, ISAGO Jewels merancang koleksi ini sebagai perhiasan yang dapat dikenakan setiap hari.

Love, Everyday menjadi representasi kehadiran, perhatian, dan kasih sayang yang kerap muncul dalam momen kecil, tetapi memiliki makna mendalam.

Nagita Slavina mengatakan, koleksi ini lahir dari pemahaman bahwa cinta tidak harus selalu dirayakan melalui hal besar. Menurutnya, cinta justru kerap hadir dalam rutinitas sederhana yang dijalani setiap hari.

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“Cinta itu bukan soal momen besar. Cinta ada di cara kita menjalani hari, dan koleksi ini adalah cara saya merayakan cinta setiap hari,” ujar Nagita Slavina dalam keterangannya dikutip, Jumat (12/6).

Sebagai ikon utama, koleksi ini menghadirkan tiga desain heart pendant dengan karakter berbeda. Confeti Love Pendant tampil dengan taburan batu Cubic Zirconia multicolor yang merepresentasikan serpihan kebahagiaan dalam keseharian. 

ISAGO Jewels menggandeng selebritas Nagita Slavina merilis koleksi perhiasan terbaru, Koleksi Love, Everyday

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TAGS   Isago Jewels  Nagita Slavina  perhiasan  brand perhiasan 
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