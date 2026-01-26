Isak Tangis Ibunda Iringi Pemakaman Lucky Widja

Senin, 26 Januari 2026 – 14:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah vokalis band Element, Lucky Widja telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin (26/1).

Berdasarkan pantauan di lokasi, ambulans yang membawa jenazah Vokalis Band Element itu tiba di pemakaman sekitar pukul 11.44 WIB.

Keluarga dan kerabat turut mengantarkan mendiang Lucky Widja ke peristirahatan terakhirnya.

Pria 49 tahun tersebut dimakamkan di liang lahat yang sama dengan mendiang ayahnya.

Ibunda Lucky Widja tampak menangis seiring prosesi pemakaman berlangsung.

Tangisannya pecah tatkala jenazah sang anak mulai memasuki liang lahat.

Dia pun sempat maju ke dekat pusara untuk melihat prosesi pemakaman sang putra, sebelum akhirnya dipeluk oleh kerabat agar tak terlalu maju ke arah liang lahat.

Kemudian doa dan beberapa surah pendek dilantunkan sepanjang proses pemakaman Lucky.