Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Isak Tangis Ibunda Iringi Pemakaman Lucky Widja

Senin, 26 Januari 2026 – 14:01 WIB
Isak Tangis Ibunda Iringi Pemakaman Lucky Widja - JPNN.COM
Jenazah vokalis band Element, Lucky Widja telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin (26/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah vokalis band Element, Lucky Widja telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin (26/1).

Berdasarkan pantauan di lokasi, ambulans yang membawa jenazah Vokalis Band Element itu tiba di pemakaman sekitar pukul 11.44 WIB.

Keluarga dan kerabat turut mengantarkan mendiang Lucky Widja ke peristirahatan terakhirnya.

Baca Juga:

Pria 49 tahun tersebut dimakamkan di liang lahat yang sama dengan mendiang ayahnya.

Ibunda Lucky Widja tampak menangis seiring prosesi pemakaman berlangsung.

Tangisannya pecah tatkala jenazah sang anak mulai memasuki liang lahat.

Baca Juga:

Dia pun sempat maju ke dekat pusara untuk melihat prosesi pemakaman sang putra, sebelum akhirnya dipeluk oleh kerabat agar tak terlalu maju ke arah liang lahat.

Kemudian doa dan beberapa surah pendek dilantunkan sepanjang proses pemakaman Lucky.

Jenazah vokalis band Element, Lucky Widja telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin (26/1).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lucky Widja  Lucky Widja meninggal  Grub Band Element  Berita Duka 
BERITA LUCKY WIDJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp