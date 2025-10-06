Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Isak Tangis Keluarga Tersangka Minta Maaf ke Wartawan Korban Pengeroyokan di Serang

Senin, 06 Oktober 2025 – 03:14 WIB
Isak Tangis Keluarga Tersangka Minta Maaf ke Wartawan Korban Pengeroyokan di Serang - JPNN.COM
Keluarga tersangka kasus pengeroyokan terhadap wartawan dan staf humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan permohonan maaf kepada para korban. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com, SERANG - Keluarga tersangka kasus pengeroyokan terhadap wartawan dan staf humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan permohonan maaf kepada para korban.

Penyampaian permohonan maaf tersebut didampingi kuasa hukum tersangka Asep Indra Hendriyana bersama perwakilan PT Genesis Regeneration Smelting Aji Ridwan.

Momentum permohonan maaf itu dibanjiri isak tangis dari para istri tersangka yang menyesali perbuatan sang suami.

Baca Juga:

Asep menyampaikan permohonan maaf ditunjuk langsung kepada korban pengeroyokan pada Kamis, 21 Agustus 2025 di PT Genesis Regeneration Smelting.

"Saya secara pribadi mewakili keluarga tersangka serta PT Genesis menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para korban," ucap Asep.

"Kiranya para korban bisa memaafkan perbuatan para tersangka," sambung dia.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan para tersangka merupakan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah.

"Mayoritas para tersangka memiliki anak yang masih kecil rata-rata berusia lima tahun masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah," ujarnya.

Keluarga tersangka kasus pengeroyokan wartawan dan staf humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan permohonan maaf.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus pengeroyokan  Korban  Korban pengeroyokan  Isak tangis  minta maaf  Tersangka  PT Smelting  Wartawan 
BERITA KASUS PENGEROYOKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp