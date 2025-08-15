Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Isak Tangis Mengiringi Pemakaman Mpok Alpa

Jumat, 15 Agustus 2025 – 17:45 WIB
Isak Tangis Mengiringi Pemakaman Mpok Alpa - JPNN.COM
Suami Mpok Alpa, Aji Darmaji saat prosesi pemakaman di Kompleks Pemakaman Wakaf Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8) sore. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Mpok Alpa dimakamkan di Kompleks Pemakaman Wakaf Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8) sore.

Berdasarkan pantauan, keluarga dan sanak saudara mengantarkan jenazah mendiang komedian ke peristirahatan terakhirnya.

Billy Syahputra turut membawa keranda mayat dan mengantarkan jenazah pemilik nama asli Nina Carolina itu ke pemakaman.



Suami mendiang Mpok Alpa, Aji Darmaji terlihat didampingi oleh dua orang yang berada di sisi kanan dan kirinya menuju pemakaman karena lemas.

Dia pun terlihat berjongkok di pusara sang istri dan tak kuasa menahan kesedihannya.

Prosesi pemakaman Mpok Alpa berjalan dengan lancar dan diiringi isak tangis dari keluarga, serta kerabat, dan teman kerja.



Kiky Saputri dan Anwar BAB Ting juga terlihat ikut mengantarkan pelawak 38 tahun tersebut ke peristirahatan terakhir.

Mereka tampak tak kuasa menahan tangis tatkala jenazah Mpok Alpa mulai dimakamkan.

Jenazah Mpok Alpa dimakamkan di Kompleks Pemakaman Wakaf Kujaran, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8) sore.

Mpok Alpa  Mpok Alpa meninggal dunia  pemakaman mpok alpa  keluarga mpok alpa 
